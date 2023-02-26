Шашкова Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1816
Отец ребёнка: Шашков Демид Петров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шашков Захар Демидов
Отец ребёнка: Шашков Демид Петров
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Ирина (Ерина) Демидова
Отец ребёнка: Шашков Демид Петров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шашков Демид Петров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шашков Демид Петров
Смерть
Неизвестно