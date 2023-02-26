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Шашкова Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Шашков Максим Демидов

Отец ребёнка: Шашков Демид Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шашков Захар Демидов

Отец ребёнка: Шашков Демид Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Ирина (Ерина) Демидова

Отец ребёнка: Шашков Демид Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шашков Григорий Демидов

Отец ребёнка: Шашков Демид Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шашков Василий Демидов

Отец ребёнка: Шашков Демид Петров

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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