Гультяева Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.
Сын: Гультяев Степан Данилович
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1901 ст.
Дочь: Гультяева Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1903 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.
Сын: Гультяев Андрей Данилович
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1910 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.
Сын: Гультяев Андрей Данилович
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.
Сын: Гультяев Сергей Данилович
Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно