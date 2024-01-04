Гультяева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Агафья Ивановна

Гультяева Агафья Ивановна

Место рождения

Таланкино, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Таланкино, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Гультяев Даниил Петрович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1897 ст.

Сын: Гультяев Павел Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1899 ст.

Сын: Гультяев Степан Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1901 ст.

Дочь: Гультяева Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1903 ст.

Сын: Гультяев Логин Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1905 ст.

Сын: Гультяев Андрей Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1910 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.08.1912 ст.

Сын: Гультяев Андрей Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.

Сын: Гультяев Сергей Данилович

Отец ребёнка: Гультяев Даниил Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close