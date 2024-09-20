Кручинина Орлова (Быкова) Марфа Филиповна
Место рождения
Дата рождения08.06.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1889 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bb685b2-7a98-480f-92fa-6647c304294d/135
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/84
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Орлов Яков Афанасьевич
воспр Силистиния Афанасьевна Калмыкова https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/4
Восприемник
29.05.1911 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/57
Бракосочетание
19.10.1911 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/77
Смерть
Неизвестно