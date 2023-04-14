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Ефремов Александр Владимирович
Ефремов Александр Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1970
Пол
Мужской
Отец
Ефремов Владимир Николаевич
Мать
Ступина (Докунова) Галина Анатольевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1970
Отец:
Ефремов Владимир Николаевич
Мать:
Ступина Галина Анатольевна
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