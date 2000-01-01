Олсуфьева (Коцебу) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1892
Дата смерти07.07.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1918
Рождение ребёнка
22.11.1924
Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич-младший
Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Андреевич
Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1960