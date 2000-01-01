Олсуфьева (Коцебу) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Коцебу) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1892

Дата смерти

07.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.09.1918

Муж: Олсуфьев Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
22.11.1924

Сын: Олсуфьев Андрей Андреевич-младший

Отец ребёнка: Олсуфьев Андрей Андреевич

Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олсуфьев Алексей Андреевич

Смерть
07.07.1960
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