Васичева Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Васичев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович
Смерть
До 1879