Васичева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васичева Надежда Ивановна

Место рождения

Семенково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Васичев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Васичев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чуфарный (Васичев) Андрей Парменович

Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1879
Спасское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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