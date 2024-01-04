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Сычков ?

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Муж?

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Пётр

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Иван

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычков Борис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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