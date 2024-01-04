Врублевский Ян Бабтист
Место рождения
Дата рождения22.06.1809
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1809
Отец: Врублевский Григорий
Мать: Врублевская Катаржина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Войцеховская Катаржина
Мать ребёнка: Евдоксия
Рождение ребёнка
1836
Сын: Врублевский Карл
Мать ребёнка: Евдоксия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марынчук Елена
Мать ребёнка: Евдоксия
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Рудницкая Елена
Мать ребёнка: Евдоксия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Слободзян Марианна
Мать ребёнка: Евдоксия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1848