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Врублевский Ян Бабтист

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

22.06.1809

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1809

Отец: Врублевский Григорий

Мать: Врублевская Катаржина

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Войцеховская Катаржина

Мать ребёнка: Евдоксия

Рождение ребёнка
1836

Сын: Врублевский Карл

Мать ребёнка: Евдоксия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марынчук Елена

Мать ребёнка: Евдоксия

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Рудницкая Елена

Мать ребёнка: Евдоксия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Слободзян Марианна

Мать ребёнка: Евдоксия

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1848
Коломыя, Івано-Франківська область
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