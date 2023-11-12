Яськов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яськов Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967

Отец: не указан

Мать: Яськова Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
31.01.1990

Сын: Яськов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Яськова Борисова Любовь

Москвино
Рождение ребёнка
28.10.?

Сын: Яськов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Яськова Борисова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яськова Борисова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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