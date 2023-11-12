Яськов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1967
Отец: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1990
Сын: Яськов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Яськова Борисова Любовь
Москвино
Рождение ребёнка
28.10.?
Сын: Яськов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Яськова Борисова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яськова Борисова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана