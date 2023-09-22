(Макарова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макарова) Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1978

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978

Отец: Чиркин Владимир Васильевич

Мать: Лариса Александровна

Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Полина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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