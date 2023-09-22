(Макарова) Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978
Отец: Чиркин Владимир Васильевич
Мать: Лариса Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1995
Дочь: Полина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан