Артемий Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: Ирина Трофимовна
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Бракосочетание
09.11.1866 ст.
Жена: Татьяна Ивановна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Матвей Фомин, Прокофий Сидоров, Федор Иванов, Яков Вахр... (неразборчиво).
Смерть
Неизвестно