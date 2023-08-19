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Артемий Сидорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: Ирина Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Бракосочетание
09.11.1866 ст.

Жена: Татьяна Ивановна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Матвей Фомин, Прокофий Сидоров, Федор Иванов, Яков Вахр... (неразборчиво).
Смерть
Неизвестно
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