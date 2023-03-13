Баранова (Воронова) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1904
Муж: Барановъ Федоръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Баранова Марина Марья
Отец ребёнка: Барановъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.10.1908
Сын: Барановъ Николай
Отец ребёнка: Барановъ Федоръ
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Барановъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Барановъ Федоръ