Баранова (Воронова) Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Воронова) Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1904

Муж: Барановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Баранова Марина Марья

Отец ребёнка: Барановъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1908

Сын: Барановъ Николай

Отец ребёнка: Барановъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1912

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Барановъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Барановъ Федоръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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