(Локтева (Ильина)) Анастасия Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Локтева (Ильина)) Анастасия Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Артем Петрович

Мать: Матрена

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Локтев Архип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтев Николай Архипович

Отец ребёнка: Локтев Архип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Архип

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