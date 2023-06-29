(Локтева (Ильина)) Анастасия Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Артем Петрович
Мать: Матрена
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Локтев Архип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Локтев Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Локтев Архип