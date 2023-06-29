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(Ильина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1934

Сын: Ильин Иван Артёмович

Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир Артемович

Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виктор Артемович

Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Артёмовна

Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Артем Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно