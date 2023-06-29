(Ильина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1934
Сын: Ильин Иван Артёмович
Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Артёмовна
Отец ребёнка: Ильин Артем Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Артем Петрович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно