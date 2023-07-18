Мухамеджанова (Сибагатуллина) Мадина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Сибгатуллин Файзул-Карим
Мать: Сибагатуллина Биби Хажар
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамеджанов Сулейман
Рождение ребёнка
02.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамеджанов Сулейман
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020