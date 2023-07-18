Мухамеджанова (Сибагатуллина) Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамеджанова (Сибагатуллина) Мадина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Сибгатуллин Файзул-Карим

Мать: Сибагатуллина Биби Хажар

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамеджанов Сулейман

Рождение ребёнка
02.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамеджанов Сулейман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамеджанов Сулейман

Смерть
2020
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