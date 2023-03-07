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Акиловъ Родіоновъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Акиловъ Андрей

Мать: Акилова Ирина Герасимова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1875

Сын: Родіоновъ Алексѣй

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1876

Сын: Родіоновъ Лаврентій

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Рождение ребёнка
08.08.1883

Сын: Акиловъ Максимъ

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родіоновъ Никита

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акиловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Акилова Ксенія

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