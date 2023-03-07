Акиловъ Родіоновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Акиловъ Андрей
Мать: Акилова Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
17.03.1875
Сын: Родіоновъ Алексѣй
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
10.08.1876
Сын: Родіоновъ Лаврентій
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
08.08.1883
Сын: Акиловъ Максимъ
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родіоновъ Никита
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акиловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Акилова Ксенія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Акилова Ксенія