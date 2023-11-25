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Казакевич Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1871 ст.

Дочь: Казакевич Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Казакевич Платон Алексеевич

Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1876 ст.

Дочь: Казакевич Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1878 ст.

Сын: Казакевич Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1881 ст.

Сын: Казакевич Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Алексей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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