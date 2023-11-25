Казакевич Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1871 ст.
Дочь: Казакевич Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Казакевич Платон Алексеевич
Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
10.04.1876 ст.
Дочь: Казакевич Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
25.10.1878 ст.
Сын: Казакевич Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
25.03.1881 ст.
Сын: Казакевич Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Казакевич Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно