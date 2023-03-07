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Жеманова Федосья

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Место рождения

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Жеманов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Жеманов Иван

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Жеманов Матвей

Отец ребёнка: Жеманов Иван

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Погодина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Жеманов Иван

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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