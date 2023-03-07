Жеманова Федосья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Жеманов Иван
Рождение ребёнка
1887
Сын: Жеманов Матвей
Отец ребёнка: Жеманов Иван
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Погодина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Жеманов Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно