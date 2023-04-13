Цвиленко Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1867
Сын: Цвиленко Прокофий Мартинович
Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.09.1869
Дочь: Золотько Феодора Мартиновна
Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.10.1879
Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно