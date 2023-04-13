Цвиленко Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленко Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1867

Сын: Цвиленко Прокофий Мартинович

Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Рождение ребёнка
13.09.1869

Дочь: Золотько Феодора Мартиновна

Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Цвиленко Яков Мартинович

Отец ребёнка: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвиленко Мартин Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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