Макаренко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скиба Мария Александровна
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Иван Александрович
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Максим Александрович
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Константин Александрович
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябко Александра Александровна
Мать ребёнка: Макаренко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макаренко Наталья
Смерть
Неизвестно