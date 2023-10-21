Макаренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скиба Мария Александровна

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Иван Александрович

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Максим Александрович

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Константин Александрович

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябко Александра Александровна

Мать ребёнка: Макаренко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Наталья

Смерть
Неизвестно
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