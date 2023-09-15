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Мандрыко Александр Сергеевич

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Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

1921

Дата смерти

23.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мандрыко Сергей Алексеевич

Мать: Мандрыко Мария Александровна

Белая Церковь, Київська область
Полк, продолжая менять своё место расположения, расквартировался по домам и хатам на постой в г. Белая Церковь, там и родился первенец.
Место жительства
1925
Севастополь, Украинская ССР
Сергей Алексеевич демобилизовался и семья приехала в Севастополь, где на Северной стороне был генеральский дом. Среди других маленьких домов он выделялся: 5-комнатный с террасой, с большим садом. Дом ... Показать все
Место жительства
1934
Севастополь, Украинская ССР
В 1934 г. дом приглянулся некоему учреждению и его предложили продать. Семья переехала в центральную часть города.
Место жительства
1939
Севастополь, Украинская ССР
Началась Финская война, отсутствие продуктов, огромные очереди за хлебом, по шесть дней пересчитывались, чтобы попасть к прилавку.
Образование
1940
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Институт истории, философии и литературы Уровень образования: незаконченное высшее В 1941 институт эвакуирован на восток страны.
Военная служба
?.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Несмотря на освобождение от службы по зрению ушёл добровольцем на фронт.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.02.1942
Сидоровка, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Погиб в бою, похоронен в братской могиле.
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