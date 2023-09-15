Мандрыко Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Полк, продолжая менять своё место расположения, расквартировался по домам и хатам на постой в г. Белая Церковь, там и родился первенец.
Место жительства
1925
Сергей Алексеевич демобилизовался и семья приехала в Севастополь, где на Северной стороне был генеральский дом. Среди других маленьких домов он выделялся: 5-комнатный с террасой, с большим садом. Дом ... Показать все
Место жительства
1934
В 1934 г. дом приглянулся некоему учреждению и его предложили продать. Семья переехала в центральную часть города.
Место жительства
1939
Началась Финская война, отсутствие продуктов, огромные очереди за хлебом, по шесть дней пересчитывались, чтобы попасть к прилавку.
Образование
1940
Образовательное учреждение: Институт истории, философии и литературы Уровень образования: незаконченное высшее В 1941 институт эвакуирован на восток страны.
Военная служба
?.07.1941
Несмотря на освобождение от службы по зрению ушёл добровольцем на фронт.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1942
Сидоровка, Холмский муниципальный район, Новгородская область
Погиб в бою, похоронен в братской могиле.