Бобринский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1853
Дата смерти30.11.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853
Военная служба
1875
Поручик лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка.
Смерть
30.11.1877
Смертельно ранен в бою во время русско-турецкой войны (1877—1878) и скончался от ран в Болгарии в Боготе (совр. Бохот), недалеко от Плевны. Тело Владимира было отправлено в Петербург. Похоронен на род... Показать все