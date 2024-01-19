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Бобринский Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.10.1853

Дата смерти

30.11.1877

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1853

Отец: Бобринский Александр Алексеевич

Мать: Бобринская Софья Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поручик лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка.
Смерть
30.11.1877
Смертельно ранен в бою во время русско-турецкой войны (1877—1878) и скончался от ран в Болгарии в Боготе (совр. Бохот), недалеко от Плевны. Тело Владимира было отправлено в Петербург. Похоронен на род... Показать все
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