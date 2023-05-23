Стародубцева Палладий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1926
Дата смерти23.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубцева Марина Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.03.1993