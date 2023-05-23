Стародубцева Палладий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцева Палладий Сергеевич

Стародубцева Палладий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1926

Дата смерти

23.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1955

Жена: Стародубцева Марина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Марина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.03.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close