Звегинцова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Звегинцев Назар Данилович
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
д.Кладовое
Рождение ребёнка
1818
Сын: Звегинцев Алексей Данилович
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
д.Кладовое
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дюкарева Анна Даниловна
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
д.Кладовое
Рождение ребёнка
1827
Сын: Звегинцев Павел Данилович
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
д.Кладовое
Рождение ребёнка
1829
Сын: Звегинцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
с.Фоминовка, Бавлинский район
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Аксинья Даниловна
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
с.Фоминовка, Бавлинский район
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Даниловна
Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович
с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район