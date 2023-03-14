Звегинцова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Звегинцев Назар Данилович

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

д.Кладовое
Рождение ребёнка
1818

Сын: Звегинцев Алексей Данилович

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

д.Кладовое
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дюкарева Анна Даниловна

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

д.Кладовое
Рождение ребёнка
1827

Сын: Звегинцев Павел Данилович

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

д.Кладовое
Рождение ребёнка
1829

Сын: Звегинцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

с.Фоминовка, Бавлинский район
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Аксинья Даниловна

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

с.Фоминовка, Бавлинский район
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Даниловна

Отец ребёнка: Звегинцев Даниил Иванович

с.Фоминовка, Бавлинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звегинцев Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно
с.Фоминовка, Бавлинский район
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