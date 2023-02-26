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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1768

Сын: Харитон Иевлев

Отец ребёнка: Иов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Стефанида Иевлева

Отец ребёнка: Иов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кодрат Иевлев

Отец ребёнка: Иов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Параскева Иевлева

Отец ребёнка: Иов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1787

Сын: Григорий (Павлов)

Отец ребёнка: Иов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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