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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1768
Сын: Харитон Иевлев
Отец ребёнка: Иов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Стефанида Иевлева
Отец ребёнка: Иов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кодрат Иевлев
Отец ребёнка: Иов
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Параскева Иевлева
Отец ребёнка: Иов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Григорий (Павлов)
Отец ребёнка: Иов