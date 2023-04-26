Агафья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Варфоломей Васильев
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев