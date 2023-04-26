Агафья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Варфоломей Васильев

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Жуково, Осташковский, Тверская область
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