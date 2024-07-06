Leppik Jaan
Место рождения
Дата рождения28.02.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1818 ст.
Отец: Leppik Tõnno
Мать: Leppik (Oks) Eva
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Leppik (Käsnapu) Tio
Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.
Сын: Leppik Jürri
Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio
Рождение ребёнка
25.02.1851 ст.
Сын: Leppik Tõnu
Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio
Рождение ребёнка
07.11.1854 ст.
Сын: Leppik Jaan
Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio
Рождение ребёнка
05.05.1858 ст.
Сын: Leppik Jaak
Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio
Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.
Сын: Leppik Juhan
Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio
Смерть
Неизвестно