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Leppik Jaan

Место рождения

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond

Дата рождения

28.02.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

1845 г.р.
1851 г.р.
1854 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1818 ст.

Отец: Leppik Tõnno

Мать: Leppik (Oks) Eva

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Leppik (Käsnapu) Tio

Рождение ребёнка
08.01.1845 ст.

Сын: Leppik Jürri

Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio

Рождение ребёнка
25.02.1851 ст.

Сын: Leppik Tõnu

Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio

Рождение ребёнка
07.11.1854 ст.

Сын: Leppik Jaan

Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio

Тапику, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Рождение ребёнка
05.05.1858 ст.

Сын: Leppik Jaak

Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio

Рождение ребёнка
14.10.1860 ст.

Сын: Leppik Juhan

Мать ребёнка: Leppik (Käsnapu) Tio

Смерть
Неизвестно

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