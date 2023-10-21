Соколов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Александр Иванович

Соколов Александр Иванович

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

Около 1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951

Отец: Соколов Иван Кузьмич

Мать: Соколова Вера Трифоновна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close