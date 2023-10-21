Соколов Александр Иванович
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рожденияОколо 1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1951
Отец: Соколов Иван Кузьмич
Мать: Соколова Вера Трифоновна
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
Неизвестно