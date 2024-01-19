Грошикова Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошикова Марфа Михайловна

Грошикова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1868

Муж: Грошиков Федор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Тимофея Матвеева Свищева и Марфы Михайловой Долговой.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close