Грошикова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1868
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Тимофея Матвеева Свищева и Марфы Михайловой Долговой.
Смерть
Неизвестно