Топинская Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топинская Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топинский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Топинская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Топинская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Топинский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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