Топинская Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Топинская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Топинский Иван Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Топинская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Топинский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно