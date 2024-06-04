Иевлева Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иевлев Артемий Трофимович
Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Щукина (Иевлева) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич
Смерть
Неизвестно