Иевлева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Трофим Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Иевлев Илья Трофимович

Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иевлев Артемий Трофимович

Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иевлев Захар Трофимович

Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Щукина (Иевлева) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Иевлев Трофим Григоревич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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