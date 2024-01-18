Якушев Михаил Максимович
Место рожденияСельцо Маржово, Зарайский уезд
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1838
Сын: Якушев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1846
Сын: Якушев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец 3-ей гильдии, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Смерть
Неизвестно
Сельцо Маржово, Зарайский уезд