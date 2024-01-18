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Якушев Михаил Максимович

Место рождения

Сельцо Маржово, Зарайский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Якушев Максим Александрович

Мать: Якушева Екатерина Михайловна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Якушев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Якушев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Якушева Татьяна Николаевна

Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Татьяна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Зарайский купец 3-ей гильдии, землевладелец
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
Смерть
Неизвестно
Сельцо Маржово, Зарайский уезд
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