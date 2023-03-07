Салтыкова (Копылова) Улита Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Салтыков Кондратий Фадеев
Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Гликерия Фадеева
Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Салтыков Яким (Иоаким) Фадеев
Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салтыков Фадей Савин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790