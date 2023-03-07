Салтыкова (Копылова) Улита Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Копылова) Улита Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Салтыков Кондратий Фадеев

Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Гликерия Фадеева

Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Салтыков Яким (Иоаким) Фадеев

Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Салтыков Андрей Фадеев

Отец ребёнка: Салтыков Фадей Савин

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Фадей Савин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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