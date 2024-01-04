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Авдотья Петрова

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Около 1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Анисья Иванова

Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван большой Кузьмин

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1794 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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