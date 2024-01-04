Авдотья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735 ст.
Дата смертиОколо 1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Анисья Иванова
Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван большой Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван большой Кузьмин
Смерть
Около 1794 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния