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Петляр Шмуэль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2011

Дочь: Петляр Батья Шмуэль

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Рождение ребёнка
06.04.2013

Сын: Петляр Еушуа Шмуэль

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Рождение ребёнка
15.09.2015

Дочь: Петляр Михаль Шмуэль

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Рождение ребёнка
09.12.2016

Сын: Петляр Шломо Шмуэль

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Рождение ребёнка
02.04.2019

Дочь: Петляр Мирьям Шломо

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Рождение ребёнка
12.11.2021

Дочь: Петляр Тамар Шмуэль

Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сесюнина Яна Вадимовна

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