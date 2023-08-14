Петляр Шмуэль
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.2011
Дочь: Петляр Батья Шмуэль
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Рождение ребёнка
06.04.2013
Сын: Петляр Еушуа Шмуэль
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Рождение ребёнка
15.09.2015
Дочь: Петляр Михаль Шмуэль
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Рождение ребёнка
09.12.2016
Сын: Петляр Шломо Шмуэль
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Рождение ребёнка
02.04.2019
Дочь: Петляр Мирьям Шломо
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Рождение ребёнка
12.11.2021
Дочь: Петляр Тамар Шмуэль
Мать ребёнка: Сесюнина Яна Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сесюнина Яна Вадимовна