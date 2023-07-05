Костарева (Костарева) Феодосия Косьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костарева (Костарева) Феодосия Косьминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

29.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Костарев Косьма Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1823

Муж: Костарев Данило Леонтьевич

Рождение ребёнка
19.11.1835

Сын: Костарев Александр Данилович

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Костарев Андрей Данилович

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Костарев Петр Данилович

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1840

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.12.1843

Дочь: Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1846

Сын: Костарев Афанасий Данилович

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Костарев Иван Данилович

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Орехова Нионилла Даниловна

Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич

Смерть
29.12.1884
Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: от старости
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