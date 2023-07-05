Костарева (Костарева) Феодосия Косьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти29.12.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Костарев Косьма Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1823
Рождение ребёнка
19.11.1835
Сын: Костарев Александр Данилович
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.08.1839
Сын: Костарев Андрей Данилович
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.08.1839
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.07.1840
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.12.1843
Дочь: Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.04.1846
Сын: Костарев Афанасий Данилович
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.08.1847
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Орехова Нионилла Даниловна
Отец ребёнка: Костарев Данило Леонтьевич
Смерть
29.12.1884
Причина смерти: от старости