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Михеев Михаил Михайлович
Михеев Михаил Михайлович
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Место рождения
Калтан
, Калтанский, Кемеровская область
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Михеев Михаил Владимирович
1923 г.р.
Мать
Шилова Наталья Николаевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Михеев Михаил Владимирович
Мать:
Шилова Наталья Николаевна
Калтан
, Калтанский, Кемеровская область
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