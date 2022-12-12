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Михеев Михаил Михайлович

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Место рождения

Калтан, Калтанский, Кемеровская область

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Михеев Михаил Владимирович

Мать: Шилова Наталья Николаевна

Калтан, Калтанский, Кемеровская область
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