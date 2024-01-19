Панжинская (Шахова) Елена Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанжинская (Шахова) Елена Ларионова

Панжинская (Шахова) Елена Ларионова

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шахов Илларион Фёдоров

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.10.1840 ст.

Муж: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Панжинская Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Панжинская Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Шачнева Матрона Сидоровна

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Панжинская Евфросиния Сидоровна

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Панжинский Василий Сидорович

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Панжинский Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close