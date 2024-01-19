Панжинская (Шахова) Елена Ларионова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Шахов Илларион Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1840 ст.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Панжинская Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Панжинская Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Шачнева Матрона Сидоровна
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Панжинская Евфросиния Сидоровна
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Панжинский Василий Сидорович
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Панжинский Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Панжинский Сидор Акинфеев
Смерть
Неизвестно