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Ковригин Никифор Виссарионович

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ковригин Виссарион Федорович

Мать: Ковригина Ксения Ивановна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Ковригина Ольга Устиновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ковригин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ковригин Илья Никифорович

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ковригин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ковригин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1956
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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