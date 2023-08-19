Ковригин Никифор Виссарионович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
06.11.1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ковригин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ковригин Илья Никифорович
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ковригин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ковригин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Ковригина Ольга Устиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1956