Ковригин Григорий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригин Григорий Никифорович

Ковригин Григорий Никифорович

avatar

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

19.05.1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ковригин Никифор Виссарионович

Мать: Ковригина Ольга Устиновна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Фомина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.11.1937

Сын: Ковригин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1942
Похороны
Неизвестно
Хабарное, город Новотроицк, Оренбургская область