Ковригин Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти19.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Фомина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1937
Сын: Ковригин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ковригина Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.05.1942
Похороны
Неизвестно
Хабарное, город Новотроицк, Оренбургская область