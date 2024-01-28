Ветчинова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1923
Дочь: Горбачева Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Ветчинов Кирилл Акимович
Банищи, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Холминская Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Ветчинов Кирилл Акимович
Смерть
1979