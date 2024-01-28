Ветчинова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветчинова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1923

Дочь: Горбачева Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Ветчинов Кирилл Акимович

Банищи, Льговский район, Курская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Холминская Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Ветчинов Кирилл Акимович

Смерть
1979
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