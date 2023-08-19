Волкова (Забродина) Настасья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1803
Рождение ребёнка
19.03.1803
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Рождение ребёнка
15.07.1804
Дочь: Михайлищева Улитта Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Рождение ребёнка
27.12.1807
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Рождение ребёнка
05.07.1809
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Рождение ребёнка
27.04.1811
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Рождение ребёнка
02.12.1815
Отец ребёнка: Волков Василий Степанов
Смерть
Неизвестно