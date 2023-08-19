Волкова (Забродина) Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Забродина) Настасья Григорьева

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1803

Муж: Волков Василий Степанов

Рождение ребёнка
19.03.1803

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1804

Дочь: Михайлищева Улитта Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1807

Сын: Волков Степан Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1809

Сын: Волков Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1811

Сын: Волков Стефан Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1815

Сын: Волков Николай Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Степанов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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