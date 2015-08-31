Kiiker Sirli
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1939
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kiiker Jüri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kiiker Jüri
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kiiker Jüri
Место жительства
Неизвестно
Асте, Saaremaa vald, Saare maakond
Смерть
31.08.2015
Похороны
05.09.2015