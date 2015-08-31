Kiiker Sirli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKiiker Sirli

Kiiker Sirli

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1939

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kiiker Jüri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kiiker Jüri

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kiiker Jüri

Место жительства
Неизвестно
Асте, Saaremaa vald, Saare maakond
Смерть
31.08.2015
Похороны
05.09.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close