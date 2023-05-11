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Харламова Виктория Александровна
Харламова Виктория Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.1982
Пол
Женский
Отец
Силаев Александр Николаевич
1956 г.р.
Мать
Филатова (Яшина) Любовь Ивановна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1982
Отец:
Силаев Александр Николаевич
Мать:
Филатова Любовь Ивановна
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