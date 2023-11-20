Wolf Herbert
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1908
Дата смерти14.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1908
Отец: Wolf Albert
Мать: Wolf Augusta
Рождение ребёнка
20.06.1935
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Вольф Давид (Виктор) Гербертович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.1974
Возраст: 65