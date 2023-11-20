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Wolf Herbert

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1908

Дата смерти

14.06.1974

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1908

Отец: Wolf Albert

Мать: Wolf Augusta

Рождение ребёнка
20.06.1935

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Вольф Давид (Виктор) Гербертович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.1974
Возраст: 65
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