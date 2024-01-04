Димитришин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитришин Михаил Степанович

Место рождения

Добряны, Львівська область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Добряны, Львівська область
Рождение ребёнка
20.10.1949

Сын: Веселков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Веселкова Мария Иннокентьевна

Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1949

Жена: Веселкова Мария Иннокентьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Веселкова Мария Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
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