Димитришин Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1949
Сын: Веселков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Веселкова Мария Иннокентьевна
Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1949
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно