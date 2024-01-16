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Корзников Платон Яковлевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Корзников Яков Игнатьевич

Мать: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1901

Сын: Корзников Ювеналий Платонович

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ефимия Платоновна

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Афанасия Платоновна

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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