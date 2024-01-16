Корзников Платон Яковлевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Корзников Яков Игнатьевич
Мать: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1901
Сын: Корзников Ювеналий Платонович
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ефимия Платоновна
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Афанасия Платоновна
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно