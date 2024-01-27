Попов Popoff Степан Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Popoff Степан Моисеевич

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Попов Popoff Моисей Григорьевич

Мать: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
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