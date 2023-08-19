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Шемигон Георгий Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1911

Жена: Шемигон Анна Феодосиевна

Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Шемигон Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна

Рождение ребёнка
28.07.1918

Дочь: Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна

Смерть
Неизвестно
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