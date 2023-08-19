Шемигон Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1911
Жена: Шемигон Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна
Рождение ребёнка
28.07.1918
Дочь: Ульяна Георгиевна
Мать ребёнка: Шемигон Анна Феодосиевна
Смерть
Неизвестно