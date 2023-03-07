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Юринъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Юринъ Панкратъ

Мать: Юрина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юринъ Николай

Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Юринъ Федоръ

Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1834

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1837

Сын: Юринъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина, Комлева Пелагея

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