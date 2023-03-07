Юринъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Юринъ Панкратъ
Мать: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
1832
Сын: Юринъ Николай
Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея
Рождение ребёнка
20.05.1833
Сын: Юринъ Федоръ
Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея
Рождение ребёнка
08.07.1834
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея
Рождение ребёнка
12.12.1837
Сын: Юринъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Юрина, Комлева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина, Комлева Пелагея